В Екатеринбурге резервируют землю для строительства второй ветки метро

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга одобрила предложения о резервировании территории для строительства в городе второй ветки метро. Соответсвующие документы опубликованы на сайте мэрии.

С просьбой изменить назначение земельных участков в мэрию обратилось ОАО «Уралгипротранс», который является генпорядчиком по проектированию метрополитена в Екатеринбурге. Теперь рекомендованные правки должна утвердить городская дума.

Согласно опубликованным документам, участок на улицах 40-летия Комсомола и Сыромолотова (микрорайон ЖБИ) предлагается сделать территорией общего пользования ТОП-2 (улично-дорожная сеть). Изменения необходимы из-за планов начать строительство второй линии метрополитена в 2020 году. Для вестибюлей метро, посадочой станции и вентиляционных шахт запланирован участок на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. Этот участок также планируется сделать территорией общего пользования.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 Года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки». Ранее власти оценили проект строительства в 1 млрд руб.