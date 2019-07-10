Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей

Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в «Екатеринбург-Экспо», где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка «Иннопром».

По его словам, стоимость строительства второй ветки составит 60-70 млрд руб. Стройка займет пять–шесть лет. «Пока нет решения — будем ли начинать строительство, если федерация не даст денег»,— сообщили он (цитата по Е1).

Ранее господин Высокинский подписал постановление о выделении дополнительных 250 млн руб. на проектирование строительства метро. Известно, что из бюджета Свердловской области на проектирование выделят 89,4 млн. Общий объем финансирования программы составит 351,4 млн руб. Ранее Министерство транспорта РФ отказалось финансировать строительство новой ветки метро. Вопрос о выделении средств в министерстве посчитали преждевременным, так как в заявке свердловские власти не предоставили оценку затрат и эффектов от появления второй ветки. Кроме этого c 2013 года в Екатеринбургском метрополитене идет снижение пассажиропотока.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 Года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки».