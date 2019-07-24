Любовь Пристинская опровергла участие в уголовном деле Эмилии Сухачевой

Руководитель Дирекции Платоновского фестиваля искусств Любовь Пристинская в беседе с “Ъ-Черноземье“ опровергла, что является подозреваемой по уголовному делу о мошенническом хищении 700 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при организации благотворительного вечера «Рождественские встречи» у губернатора Воронежской области в 2019 году. «Я не имею никакого отношения к этому делу, у меня нет в нем какого-либо процессуального статуса, даже свидетеля»,— сказала госпожа Пристинская.

Отметим, что адвокат третьего известного следствию, но официально не называемого фигуранта Роман Горбунов (адвокатская контора «Баев и партнеры») подтвердил вчера «Ъ-Черноземье», что участвует в деле как защитник. Однако он не стал опровергать информацию о представлении интересов Любови Пристинской.

Напомним, по словам источников “Ъ-Черноземье“ в правоохранительных органах и региональном правительстве, мошенническое хищение вменяется экс-руководителю департамента культуры Эмилии Сухачевой и ее брату, соучредителю Воронежского духового общества Алексею Дорохину, а также его «48-летнему знакомому», имя которого следствие не раскрывает.

Формально тендеры на 5,5 млн руб. на организацию вечера проводила ранее подчиненная госпоже Сухачевой дирекция Платоновского фестиваля искусств, которую возглавляет госпожа Пристинская.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье“ «"Рождественские встречи" переоценили».

Сергей Калашников, Андрей Цветков