«Росагромаркет» взял в кредит 4,9 млрд рублей для возведения ОРЦ в Новосибирске

«Росагромаркет», реализующий проект оптово-распределительного центра сельхозпродукции в Новосибирской области, привлек кредит ВТБ на сумму 4,9 млрд руб. По данным пресс-службы банка, средства направят на финансирование строительства ОРЦ.

Ввод первой очереди площадью 103 тыс. кв. м запланирован на первый квартал 2020 года. Общие инвестиции в проект оцениваются более чем в 8 млрд руб. Ранее ввести первую очередь проекта планировалось в третьем квартале 2019 года. В июне губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что проект отстает от сроков реализации: «В этом году инвесторы не смогут завершить проект».

Оксана Павлова