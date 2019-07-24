Памфилова упрекнула оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в правовом невежестве

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что требование кандидатов в депутаты Мосгордумы ускорить процесс рассмотрения поданных ими жалоб демонстрирует «примитивное невежество, незнание элементарных процедур». Она отметила, что не в первый раз сталкивается с тем, что «кандидаты, которые позиционируют себя как людей демократических убеждений… очень небрежно относятся к демократическим процедурам».

«Существует очень четкий порядок, он может нравиться или не нравиться. Десять дней на обжалование, до десяти дней рассмотрение после этого. Нельзя закинуть жалобу Центризбиркому, пока она не рассмотрена на уровне Мосгордумы... Мы никак не можем ускорить»,— подчеркнула госпожа Памфилова на заседании ЦИКа (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что попросила кандидатов предварительно предоставить документы, чтобы сотрудники ЦИКа могли «изучить все обстоятельства».

Накануне, 23 июля, Элла Памфилова провела встречу с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей. Она пообещала, что в рамках своих полномочий потребует, чтобы Мосгоризбирком «тщательно с каждым индивидуально разбирался», «максимально открыто».

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».