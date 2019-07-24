Допустимые концентрации пыли в Екатеринбурге превышены в 1,8 раз

В Екатеринбурге в 1,8 раз превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) мелкодисперсной пыли. Об этом говорится в справке о качестве воздуха на сайте свердловского министерства природных ресурсов и экологии. В Первоуральске, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и других городах области превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в управлении Роспотребнадзора поступило шесть жалоб на неприятный запах. Жители жаловались на запах гари и лекарств. При этом предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях ни в свердловском управлении МЧС, ни в уральском Гидрометцентре не было. В МЧС сообщили, что «в Екатеринбурге и в его окрестностях никаких пожаров не зарегистрировано». В мэрии также сообщили, что пожаров на территории города нет, загрязнение воздуха в норме. В уральском Гидрометцентре сообщили, что пока данных о загрязнении атмосферы нет. Они поступят после 15:00.