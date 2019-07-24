Екатеринбург накрыла дымка с запахом гари

Сегодня утром, 24 июля, в Екатеринбурге образовалась дымка. В социальных сетях местные жители жалуются на запах гари.

В уральском Гидрометцентре сообщили, что пока данных о загрязнении атмосферы нет. Они поступят после 15:00. В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области поступило шесть жалоб на неприятный запах. «Жалобы были из разных точек города. У кого-то чувствуется запах гари, у кого-то — запах лекарств»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфакс-Урал»).

По некоторым данным, аналогичная ситуация наблюдается и за пределами города.

Предупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях ни в свердловском управлении МЧС, ни в уральском Гидрометцентре не было. В МЧС сообщили, что «в Екатеринбурге и в его окрестностях никаких пожаров не зарегистрировано». В мэрии также сообщили, что пожаров на территории города нет, загрязнение воздуха в норме.

До четверга в Свердловской области будут идти дожди. Днем температура будет меняться от +21 до +28. Ветер с порывами до 12 м/с. В Екатеринбурге без осадков. Днем — от +24 до +27. Ночью — от +12 до +16. Ветер 3-8 м/с.