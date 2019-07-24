Три автосалона «Км/ч» в Воронеже купила сеть Fresh Auto

ООО «Автолидер» приобрело с торгов посредством публичного предложения три автосалона «ЛадаАвтоВоронеж». Об этом сообщило DeFacto со ссылкой на конкурсного управляющего ООО «ЛадаАвтоВоронеж» Олега Жовтоножко. Активы обошлись компании в 63 млн руб. при начальной цене 175,5 млн руб.

Речь идет об автосалонах, где реализовывались автомобили Skoda и Mazda, а также еще об одном здании площадью 2,2 тыс. кв. м. Все объекты находятся на улице Изыскателей. Также в единый лот входило право аренды земельного участка площадью 24 тыс. кв. м. Все имущество находится в залоге у Инвестторгбанка.

ООО «ЛадаАвтоВоронеж» - одно из юрлиц сети автосалонов «Км/Ч» узбекского бизнесмена Тохиржона Жалилова. Конкурсное производство в компании было введено в апреле 2017 года. ООО «Автолидер» управляет автосалоном сети Fresh Auto на улице Антонова-Овсеенко.

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