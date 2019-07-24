Обвиняемая в откатах глава алтайского молочного завода покинет должность

Гендиректор завода молочного детского питания «Модест» в Алтайском крае Антонида Устинова, обвиняемая в коррупции, покинет должность. Как сообщили изданию «Банкфакс» сообщили в управлении имущественных отношений Алтайского края, исполняющим обязанности гендиректора «Модеста» станет управляющий пище-производственного предприятия по выпуску плавленных сыров «Сибирское подворье» Дмитрий Ширнин.

Госпожа Устинова пришла в «Модест» более 20 лет назад. Молочный завод она возглавила в 2008 году, перейдя с должности главбуха. Как писал “Ъ”, в июле 2019 года Следственный комитет России отдал ее под суд. Согласно материалам дела, с октября 2014-го по июнь 2018 года директор завода получила взятки от коммерсанта на общую сумму 7 млн руб. Следствие полагает, что деньги полагались за выбор фирмы предпринимателя поставщиком завода. В СКР отмечали, что в ходе следствия Антонида Устинова признала вину.

АО «Модест» — единственное в Алтайском крае предприятие по производству молочной продукции для детей. Предприятие работает с 1992 года и принадлежат региону. Завод выпускает адаптированные смеси для детей с рождения, детский творожок, йогурты, молоко с витаминами и йодом, а также продукты для детей дошкольного и школьного возраста.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Следственный комитет снял пенку»

Илья Галагуз