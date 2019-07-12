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Правительство Самарской области одобрило четыре проекта резидентов ТОСЭР «Тольятти»

Специальная комиссия рассмотрела четыре новых заявки на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба правительства региона.

ООО «Сталь-прокат» представило проект «Модернизация производства стальных прямошовных труб», ООО «ДатаТехнолоджи» планирует создание центра обслуживания и обработки информации, ООО «Смартс-Ситис» предложило проект «Построение цифровой инфраструктуры Тольятти с применением инновационной технологии для развития услуг Smart City», ООО «Автолитмаш» собирается расширить действующее инновационное предприятия в области литейного производства». Заявленный объем инвестиций превышает 247,5 млн. руб. и позволяет создать почти 1700 новых рабочих мест.

После одобрения четырех новых заявок число резидентов ТОСЭР «Тольятти» увеличится до 49.

Андрей Сазонов


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