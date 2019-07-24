Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров. Обращение, созданное жительницей Томска Ольгой Козулиной, опубликовано на портале Сhange.org.

На протяжении нескольких недель леса горят в двух сибирских регионах — Иркутской области и Красноярском крае, где огонь охватил более 1 млн га. «Несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске»,— говорится в петиции. Она адресована президенту Владимиру Путину, правительству России и профильным министерствам.

По информации МЧС, задымленность в Красноярске сохранится нескольких дней. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в медицинские учреждения обращений не поступало.

Юлия Сасевич