В МЧС поступают звонки от жителей Красноярского края из-за дыма от лесных пожаров

С начала недели на телефон доверия МЧС по Красноярскому краю поступило семь звонков от населения в связи с задымлением территории региона от лесных пожаров. По данным управления, случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, обращений в медицинские учреждения не поступало.

По оперативной информации министерства лесного хозяйства Красноярского края, на территории региона действует 124 пожара на общей площади 750 тыс. га. Задымленность в регионе сохранится еще несколько дней, отмечают в МЧС. По прогнозу синоптиков, 26-27 июля направление ветра изменится на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку с задымленностью в регионе. Пока восточный ветер распространяет задымленность со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где действуют природные пожары.

Ситуация с лесными пожарами, которые действуют в 20-километровой зоне в Эвенкии на севере Красноярского края находится на контроле МЧС. Причины лесных пожаров носят природный характер, поясняют в МЧС: на севере длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке в 30°C, наблюдаются сухие грозы.

Оксана Павлова