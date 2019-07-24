Власти Екатеринбурга заявили, что в центре города нет места для строительства соборной мечети

Администрация Екатеринбурга заявила, что в центре города нет свободных участков для строительства соборной мечети. Об этом говорится в ответе властей на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.

Для строительства власти предложили свердловским мусульманам район улицы Павловской и Серовского тракта, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

Соборную мечеть планировалось построить еще в 2006 году. Тогда под ее строительство власти зарезервировали земельный участок на берегу реки Исеть, там планировалось создать Площадь мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. В 2007 году экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заложил первый камень мечети, но строительство не продолжилось. Сейчас на этом месте расположена временная мечеть «Нур-Усман». Рядом УГМК планирует возвести ледовую арену для ХК «Автомобилист».

О том, как мусульмане вступили в дискуссию о культовых зданиях в Екатеринбурге — в материале «Мечеть не вредно»