Роскачество представит первые стандарты экологически чистой сельхозпродукции в августе

Роскачество сообщило, что первые редакции шести стандартов экологически чистой продукции будут представлены в августе. В ведомстве напомнили, что рабочую группу возглавляет заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, а разработка ГОСТа ведется в рамках поручения президента Владимира Путина.

«Разработка стандартов — одна из мер, которые в итоге позволят разделить понятия экологической и органической продукции и избавят потребителей от связанной с этим путаницы»,— приводит пресс-служба ведомства слова госпожи Саратцевой (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что дальнейшей разработкой стандартов займется проектный технический комитет, формируемый Росстандартом.