Олег Хорохордин сдал подписи для участия в выборах главы Республики Алтай

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сегодня подал в избирком документы о регистрации в качестве кандидата от «Единой России» на осенние выборы руководителя региона. В последний день регистрации он сдал подписи для прохождения муниципального фильтра.

«Сдал документы в избирком для регистрации в качестве кандидата»,— написал Олег Хорохордин на своей странице в Instagram, не уточнив, сколько собрал подписей. В избиркоме Республики Алтай отказались дать комментарий по телефону.

Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. Всего документы о выдвижении сдали восемь кандидатов. Первым подписи сдал лидер рескома КПРФ Виктор Ромашкин, вторым — координатор реготедления партии ЛДПР Дмитрий Софронов. Они предоставили по 85 подписей при необходимом минимуме 81.

Также документы о выдвижении подали бизнес-омбудсмен Леонид Ефимов («Справедливая Россия»), руководитель реготделения партии «Зеленые» Александр Чеконов, генеральный директор «Алтай глобал инжиниринг» Александр Транов («Гражданская инициатива), , директор ООО «Борозок» Мерген Теркин (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров) и временно неработающий Михаил Соловьев («Народно-патриотическая партия России — власть народу»).

Подробнее о выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Вышепросочившиеся»

Юлия Сасевич