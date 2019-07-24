Футбольный клуб «Новосибирск» выбрал логотип с оперным театром

Новый футбольный клуб «Новосибирск», созданный властями на базе «Сибири», представил официальный логотип. На эмблеме, выполненной в сине-белых цветах, изображен один из символов города — Новосибирский театр оперы и балета. Об этом сообщила пресс-служба команды.

При разработке логотипа клуб постарался учесть многочисленные пожелания болельщиков. «Автор логотипа поставил цель углубиться в визуальный образ городской среды и самые запоминающиеся символы Новосибирска, известные и узнаваемые не только в Новосибирской области, но и за её пределами. После изучения исторических материалов и архивных фото-летописей жителей города был выбран подходящий образ, наиболее ярко символизирующий город Новосибирск»,— говорится в официальном сообществе футбольного клуба во «ВКонтакте».

В июне 2019 года власти Новосибирской области создали футбольный клуб «Новосибирск» на базе вылетевшей из первого дивизиона Футбольной национальной лиги «Сибири». Команда начнет выступать в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги. Главным тренером команды будет Игорь Чугайнов. Ранее у клуба появился талисман — соболь.

Подробности создания нового клуба — в материале “Ъ” «Новосибирск» с чистого поля»

Илья Галагуз