Минтранс разрабатывает систему обязательной проверки авиакеросина

Минтранс России работает над системой, при которой авиакеросин будут в обязательном порядке проверять в испытательных лабораториях перед тем, как заправить самолеты. Это, по мнению ведомства, нужно для того, чтобы снизить возможные риски.

«Вместе с тем правительством РФ инициирована работа по конкретизации требований к авиационному бензину и топливу для реактивных двигателей, содержащихся в технических регламентах Таможенного союза»,— сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

Напомним, 19 июля издание РБК писало о том, что Минэнерго планирует создать рабочую группу, чтобы выяснить, почему в топливные системы самолетов попадает грязный авиакеросин. Об этом тогда рассказал представитель ведомства.

Ранее Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) нашел полисилоксан (силикон) в пробах авиационного керосина, которым заправлялись два самолета Red Wings во время полетов в августе 2018 года. Этот факт был отмечен в поступившем в министерство докладе. Кроме того, в документе говорилось, что до этого при расследовании крушений МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре в наземных средствах хранения авиатоплива были обнаружены полисилоксаны. По факту заправки одного из самолетов некачественным топливом Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

Нефтекомпании, в том числе «Роснефть», заявили, что не нашли в своем топливе следов загрязняющих веществ.