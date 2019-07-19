Минэнерго проверит сообщения о загрязнении авиакеросина

Минэнерго формирует рабочую группу в связи с получением информации о заправке самолетов грязным авиатопливом, специалисты должны будут установить причины попадания загрязненного авиакеросина в топливные системы. «Этот вопрос рассматривается»,— сообщил РБК представитель министерства.

Ранее Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) нашел полисилоксан (силикон) в пробах авиационного керосина, которым заправлялись два самолета Red Wings во время полетов в августе прошлого года. Этот факт был указан в поступившем в министерство докладе. Также в документе отмечалось, что ранее в наземных средствах хранения авиатоплива также обнаруживались полисилоксаны при расследовании крушений МиГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре. По факту заправки одного из самолетов некачественным топливом Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.

«Нахождение в топливе полисилоксанов носит высокий риск для безопасности полетов, в том числе для международных авиакомпаний, заправляющихся в России»,— отмечалось в докладе. Как указывает источник издания, близкий к НИИ, «нефильтрованное» топливо может вывести двигатель из строя.

На каком именно этапе полисилоксаны попали в топливо, установить не удалось. Нефтекомпании, в том числе «Роснефть», заявили, что не нашли в своем топливе следов загрязняющих веществ. «Производство авиакеросина по ГОСТу не предполагает использование полисилоксанов, вероятнее всего, они попадают в авиатопливо другим путем. Поэтому эффективнее наладить систему контроля за технологическими процессами перевозки, хранения и заправки топлива»,— полагает руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин.