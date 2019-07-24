Чемпионат мира по плаванию в Кванджу (Южная Корея)

Мужчины. 100 м, спина. 1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,43. 2. Евгений Рылов (Россия) — 52,67. 3. Митч Ларкин (Австралия) — 52,77. 200 м, вольный стиль. 1. Сунь Ян (Китай) — 1.44,93. 2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1.45,22. 3. Мартин Малютин (Россия) и Данкан Скотт (Великобритания) — 1.45,63.
Женщины. 100 м, брасс. 1. Лилли Кинг (США) — 1.04,93. 2. Юлия Ефимова (Россия) — 1.05,49. 3. Мартина Карраро (Италия) — 1.06,36.
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