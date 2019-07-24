Родился 11 января 1972 года в Шанхае. Получил степень бакалавра в Шанхайском университете финансов и экономики. С 2005 года руководил китайской компанией по производству видеоигр Shanda Interactive Entertainment. С 2002 по 2005 год занимал должность старшего менеджера по аудиту в шанхайском офисе PricewaterhouseCoopers.

В 2007 году присоединился к Alibaba Group в качестве главы финансового департамента Taobao. В 2011 году был назначен президентом Tmall, дочернего предприятия Taobao, занимающегося покупкой товаров для бизнеса. Именно Дэниел Чжан придумал «День холостяка», который проводится ежегодно 11 ноября и до сих пор остается крупнейшей распродажей в мире. Только Alibaba зарабатывает на этой акции $25 млрд.

В 2013 году Дэниел Чжан стал главным операционным директором Alibaba Group, а в 2015 году — генеральным директором компании. 10 сентября 2018 года сооснователь и глава совета директоров Alibaba Group Джек Ма объявил, что через год уступит свой пост Дэниелу Чжану.