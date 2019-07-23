Трамп заявил, что США должны быть способны вести дела с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен быть в состоянии вести дела с Москвой. Он отметил, что отношения между ними осложнились из-за расследования о вмешательстве в американские выборы. «Прежде всего, это очень плохо для нашей страны. Из-за этого очень трудно вести дела с Россией. Мы должны быть способны это делать»,— сказал заявил он на пресс-конференции (цитата по CNN).

«Это ядерная держава, у них большая страна. И мы должны быть способны иметь с ними дела без этих искусственных вещей»,— добавил американский президент.

Напомним, в мае 2017 года в США началось расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Дело курировал специальный прокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении расследования.

Следствие заявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом спецпрокурор Роберт Мюллер не смог заявить о сговоре, поскольку не было представлено достаточно улик.

О том, почему Роберт Мюллер не выдвинул обвинения против президента США, читайте в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».