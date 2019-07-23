Лавров рассказал о контактах России с «людьми Хуана Гуайдо»

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, пытается контактировать с Москвой через своих представителей. «Мы активно говорим со всеми представителями венесуэльского политического ландшафта — правительством, оппозиционерами, в том числе на нас выходят люди от Хуана Гуайдо»,— сказал он в интервью RT.

Господин Лавров отметил, что Москва объясняет им «неприемлемость попыток решать свои внутренние проблемы путем провоцирования вмешательства извне», и последнее время ситуация «меняется в лучшую сторону». «После безуспешных попыток наскоком извне спровоцировать там очередную «цветную революцию» все-таки сейчас ситуация перешла в то, что мы называем «процессом Осло». Это процесс, который нацелен на достижение договоренностей, компромиссов между правительством и оппозицией. То есть здравый смысл постепенно начинает превалировать»,— рассказал министр.

Напомним, 23 января господин Гуайдо провозгласил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США и большинство стран Запада. Действующий президент Николас Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

О положении оппозиции в Венесуэле — в публикации “Ъ”.