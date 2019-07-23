Москвичи, тестируя электронные выборы, проголосовали за помещение бездомных животных в приюты

В Москве завершился второй этап тестирования системы электронного голосования, которая будет введена в качестве эксперимента в трех округах 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Как ранее сообщал “Ъ”, почти полмиллиона жителей должны получить возможность проголосовать за кандидата через личный кабинет на сайте мэра Москвы. Эту возможность сегодня во второй раз тестировали разработчики программы электронных выборов — специалисты департамента информационных технологий мэрии Москвы. За процедурой следили члены специально созданной избирательной комиссии и представители Общественного штаба по контролю над выборами.

Как рассказала “Ъ” заместитель руководителя Общественного штаба Любовь Комарова, для участия в тестировании заранее зарегистрировались 4533 человека, однако проголосовали не все: 3568 человек получили электронные бюллетени, но проголосовали 3377 человек.

«Как и в привычной процедуре выборов, некоторые люди получали бюллетени, но не голосовали, это нормально,— объяснила госпожа Комарова.— Участникам предстояло выбрать один из шести вариантов, отвечая на вопрос "Что, по-вашему, нужно делать с бездомными животными в Москве?"»

Голосование продолжалось с 8 часов утра до 20 часов вечера, итоги голосования были расшифрованы в 21 час. Так, голоса участников распределились следующим образом:

«помещать в приюты для бездомных животных» — 1024 человека;

«стимулировать граждан брать бездомных животных домой» — 862 человека;

«стерилизовать и отпускать» — 924 человека;

«отлавливать и вывозить из города» — 58 человек;

«разрешать усыплять» — 484 человека;

«ничего не делать» — 25 человек.

По словам заместителя руководителя департамента Артема Костырко, в ходе голосования была «успешно отражена одна хакерская атака». Известно также, что некоторые пользователи не смогли проголосовать из-за «технической ошибки», которую выдавала система при получении избирателем бюллетеня. Разработчики пока не готовы сказать, с чем связаны сбои подобного рода. Кроме того, в первой половине дня, когда тестирование только началось, некоторым избирателям не приходили подтверждающие СМС-уведомления. В Общественном штабе по контролю над выборами не исключают, что эта ошибка связана со сменой мобильного оператора участниками тестирования.

«Проблема была связана с тем, что некоторые пользователи сменили мобильного оператора, но сохранили прежний номер мобильного телефона»,— прокомментировала Любовь Комарова.

О подготовке к тестированию — в публикации “Ъ” «Мосгоризбирком потренируется на кошках».

Мария Старикова