Проезд по ЗСД будет бесплатным в дни подготовки и проведения парада ко Дню ВМФ

В дни подготовки и проведения Главного Военно-морского парада ко Дню ВМФ в связи с вводимыми по этому случаю ограничениями движения власти Петербурга приняли решение обеспечить бесплатный проезд автотранспорта по центральному участку Западного скоростного диаметра. С водителей не будут взимать плату при проезде от набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект и в обратную сторону, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

При этом в КРТИ уточнили, что бесплатным данный участок ЗСД станет с с 10:00 до 13:00 в четверг, 25 июля, и в воскресенье, 28 июля, когда пройдут генеральная репетиция и сам парад. Все остальные маршруты, а также указанные выше в другие дни и часы будут тарифицироваться в обычном режиме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за подготовки и проведения Главного военно-морского парада в центре Петербурга в течение нескольких дней перекрываются несколько улиц и мостов.