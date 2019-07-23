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Bentley представила сувенирный набор для покупателей Mulsanne W.O. Edition

Компания Bentley представила сувенирный набор для покупателей Mulsanne W.O. Edition.

Вместе с автомобилем клиенты получат специальный футляр, сделанный из орехового дерева и кожи, в котором размещены три ключа от автомобиля, пресс-папье в виде фирменной эмблемы Flying B, особая брошюра с ранее не публиковавшимися фотографиями личной машины основателя марки Уолтера Оуэна Бентли Bentley 8 Litre 1930 года, а также сертификат аутентичности, подписанный главой британской марки Эдрианом Холлмарком и шеф-дизайнером Штефаном Зилаффом.

Другой особенностью набора станет сделанная на заказ в масштабе 1:18 модель Bentley 8 Litre господина Бентли. Напомним, что элемент коленвала этой машины входит в оформление эксклюзивного седана Mulsanne W.O. Edition.

Напомним, премьера Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner состоялась в июле 2018 года. В России будут проданы три машины из тиража в сто экземпляров по цене от 25,6 млн руб.

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