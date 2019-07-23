Финансовые показатели Coca-Cola выросли благодаря новым вкусам напитков

Во втором квартале текущего финансового года чистая выручка американского производителя безалкогольных напитков Coca-Cola выросла на 6% и достигла $10 млрд, органическая выручка (без учета влияния валютных курсов, приобретения и продаж активов) также выросла на 6%. Прибыль за квартал составила $2,61 млрд, что на 13% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как отмечает компания, за сильными показателями стоят хорошие продажи напитков Coca-Cola с разными вкусами и энергетиков. Например, продажи Coca-Cola Zero Sugar выросли на 10%, и аналогичный двузначный рост этот напиток показывает седьмой квартал подряд. В США потребители активно покупали Orange Vanilla Coca-Cola, а европейские потребители — Coca-Cola Plus Coffee, которой в США пока не продают. Продажи классической Coca-Cola выросли на 4%. Учитывая результаты второго квартала, американская компания повысила годовой прогноз. Так, она ожидает увеличения операционной прибыли на 11–12%, а не на 10–11%, как ожидалось ранее.

Алена Миклашевская