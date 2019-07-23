Глава ФБР заподозрил Россию в новых попытках вмешаться в выборы

Директор ФБР Кристофер Рей считает, что Россия продолжит вмешиваться в избирательные процессы в США, несмотря на санкции и другие сдерживающие меры, сообщает Reuters. «Россияне абсолютно точно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы с помощью влияния извне»,— заявил он на слушаниях в судебном комитете сената.

Председатель комитета Линдси Грэм спросил, значит ли это, что антироссийские санкции не оправдали ожидания властей. «На мой взгляд, если они не прекратили, значит их плохо сдерживают»,— ответил господин Рей.

В марте генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении так называемого российского расследования. Итоговый доклад главе Минюста передал спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший продолжавшееся почти два года следствие о возможном российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».