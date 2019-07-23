На Невском проспекте проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Вечером во вторник, 23 июля, в центре Петербурга проходит акция памяти убитой гражданской активистки Елены Григорьевой. Участники мероприятия, которых собралось около 50 человек, несут цветы к мемориальной доске на доме 14 и раздают желающим черные накидки.

Одновременно с этим на Невском проспекте проходят одиночные пикеты. О нарушениях правопорядка пока не сообщается.

Напомним, гражданская активистка Елена Григорьева была убита в ночь на понедельник, 22 июля, неподалеку от своего дома на Пулковской улице. По словам друзей и коллег, в последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством.