Игорь Артамонов заявил о необходимости снести бюст Сталина в Липецке

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов предложил демонтировать памятник Сталину около здания обкома КПРФ на улице Кузнечной, поскольку он якобы установлен незаконно. «Что незаконно, то должно быть удалено», – цитирует Артамонова Gorod48. К такому выводу глава региона пришел на заседании коллегии регионального УМВД, в ходе которого обсуждался недавний акт вандализма в отношении памятника.

«Мэрия должна принять решение: или узаконить его, или потребовать убрать», – уточнили слова Игоря Артамонова в его пресс-службе. Там пояснили, что при установке памятника в 2015 году его проект якобы не был согласован с комиссией по увековечиванию памяти выдающихся личностей, а также не получил одобрения городских депутатов. С этим утверждением не согласен первый секретарь обкома Николай Разворотнев, который занимался подготовкой необходимых документов. По его словам, бюст находится на придомовой территории, а жители дома дали согласие на его установку. Кроме того, проект прошел специальную комиссию: «Нам рекомендовали установить его в помещении обкома, но запрета не было». Коммунист напомнил, что «тот, кто борется с памятниками, борется с памятью», а также заверил, что Липецк встретит 75-летие Победы с бюстом генералиссимуса.

Андрей Прах