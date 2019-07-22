Вандалы залили липецкий памятник Сталину монтажной пеной

Липецкая полиция проводит проверку инцидента, который случился 21 июля около регионального отделения КПРФ: в районе трех часов ночи группа неизвестных совершила нападение на бюст Иосифа Сталина, располагающийся во дворе обкома, а также попыталась подорвать входную дверь офиса коммунистов. За несколько секунд злоумышленники успели залить лицо генералиссимуса и постамент памятника монтажной пеной, а рядом вывести надпись: «Палач народа». Подрыв двери успехом не увенчался: разорвавшаяся петарда, к которой был примотан газовый баллончик, оставила незначительные повреждения.

«Сложно сказать, какую цель преследовали эти молодчики,— сказал “Ъ-Черноземье” первый секретарь обкома Николай Разворотнев.— Если это нацисты, то поздно проснулись — день рождения фюрера был в апреле. В любом случае мы расцениваем это не как хулиганство, а как акт вандализма». Напомним, памятник был установлен во дворе липецкого обкома КПРФ весной 2015 года в честь юбилея Победы. Ранее он уже подвергался нападкам со стороны вандалов.

Андрей Прах