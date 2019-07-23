В платежные терминалы «вживляют» контрольно-кассовую технику

Платежные терминалы могут массово исчезнуть с российских улиц, предупредила ассоциация банков «Россия», пишет издание РБК. Все дело в возможном изменении закона: новые поправки обязывают каждый платежный терминал иметь контрольно-кассовую технику внутри корпуса или подключить ее через провод снаружи.

Сейчас около 150 тыс. терминалов по всей России оборудованы удаленной контрольно-кассовой техникой и установить ее внутрь невозможно. Ассоциация банков предполагает, что ограничение ударит, прежде всего, по оператору Qiwi, а также по региональным платежным агентам, таким как TelePay и «КАССервис».

Между тем, в Qiwi считают, что новые правила отразятся на работе компании минимально, рассказала «Коммерсантъ FM» ее пресс-секретарь Анастасия Полонская: «Это абсолютно незначительная история. Но поскольку у нас терминалы находятся в собственности у агентов, то, учитывая стоимость переоборудования аппаратов, мы боимся, что это ограничит их доступность для людей в удаленных точках России, условно говоря, где на пять деревень установлен один терминал. Ведь для малого бизнеса это просто очень сильно может ударить по кошельку, и они могут от терминалов просто-напросто отказаться».

Встроенная система контрольно-кассовой техники нужна для того, чтобы бороться с неконтролируемым выводом средств, считает независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков: «Такое оборудование для онлайн-касс требует постоянного доступа к Сети. Насколько это возможно на всей территории страны? Интересно будет сравнить данные, связанные с покрытием интернета операторами связи, и уже фактическим распространением финансовых услуг. Для таких запретов необходима условная уверенность в том, что услуги связи могут быть предоставлены на всей территории России для того, чтобы люди могли пользоваться такими терминалами.

Установка дополнительного оборудования заставит многих игроков на рынке пересмотреть свой бизнес, может быть, не в пользу его продолжения.

Ведь это все-таки связано с тем, что должны быть сделаны какие-то одновременные инвестиции в апгрейд таких аппаратов. Не исключено, что многие из терминалов перейдут в банковскую систему, что в принципе неплохо для развития кредитных организаций, но не совсем хорошо для тех игроков, которые на сегодняшний день не обладают банковской лицензией, то есть находятся вне такого более строго надзора».

Новые требования только осложнят положение платежных систем, но не решит проблему ухода от налогов, полагает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин: «Эта поправка критиковалась всеми участниками рынка и была внесена к второму чтению в совершенно другой, не тематический законопроект, что практически исключило возможность ее обсуждения. Выяснилось, что больше 30% компаний использует технику, которая физическим не связана присоединением контрольно-кассовой техники, то есть минимум треть рынка должна будет понести новые затраты. Целый год действовала прежняя норма, и идей отличных от закрепленных в законе положений о том, что можно использовать, в том числе удаленную фискализацию, не высказывалось. Сейчас, правда, выясняется, что ФНС, оказывается, давно считала, что это неправильно, а фискализация должна быть связана с физическим использованием кассовой техники внутри автоматических устройств для совершения расчетов.

Но какая разница, каким образом это делается, когда рынок уже обеспечил такую отчетность одним образом?

Теперь же его вынуждают делать это иным образом. Такая постановка совершенно неправильная».

В Федеральной налоговой службе заявили, что удаленный обмен данными и не был предусмотрен для платежных терминалов. Исключение было сделано лишь для аппаратов вендинга и турникетов в транспорте.

Ольга Сергиенко