Россия вручила военному атташе Южной Кореи ноту из-за инцидента с бомбардировщиками

Военному атташе Республики Корея вручили ноту в связи с неправомерными и опасными действиями экипажей южнокорейских самолетов, сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики H-6 пролетали по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

«За время выполнения задания авиационная группа 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств»,— заявил господин Кобылаш. Он назвал действия пилотов самолетов Южной Кореи непрофессиональными.

Российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Истребители ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в воздушное пространство в районе острова Токто (Такэсима), которое южнокорейские власти считают своим. Минобороны РФ отрицает, что по российским военным самолетам открывался предупредительный огонь. По данным министерства, два Ту-95МС ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря. Зоны опознавания ПВО была в одностороннем порядке установлена властями Южной Кореи в 2013 году в ответ на создание аналогичной зоны Китаем. Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, сообщили в МО РФ.

В министерстве также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Бомбардировщики России и КНР создали турбулентность на Востоке».