В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 23 июля, в ближайшие 6–8 часов, а также в течение ближайших трех дней в Краснодаре ожидаются сильные ливни с грозой, а в отдельных населенных пунктах с градом. Ветер усилится до 20–22 метров в секунду, сообщили в мэрии.

Сообщается, что спасательные службы приведены в повышенную готовность. В ликвидации подтоплений будет задействована специализированная техника муниципальной службы и компаний-подрядчиков.

Температура воздуха при этом ночью 24 июля будет +16...+19°, днем +26...+30°.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в воскресенье, 21 июля, на Краснодар обрушился тропический ливень. Менее чем за 12 часов на город вылилась месячная норма осадков (56 мм). Больше всего досталось улице Московской, где из-за потопа даже перекрыли движение транспорта. Городские власти признали, что фактически в мегаполисе не работает ливневая канализация, поскольку она забита илом и глиной. К осени мэрия обещает удвоить численность недавно созданной в городе муниципальной службы по борьбе с последствиями тропических ливней.

Василий Хитрых