Цена вопроса

Периодически сталкиваюсь с ситуацией, когда начинают спрашивать не про стратегию инвестиций, а именно про конкретную ценную бумагу, которая внезапно обретает сумасшедшую популярность у инвесторов. Бывает так: существует себе компания, ее акции спокойно следуют за рынком. Но внезапно случившийся хайп вокруг того или иного актива затрагивает компанию, и ее акции взлетают, отрываясь от рынка и от всякой логики. Классический пример — уверенный рост цен на криптовалюту в 2017 году, что привело к всплеску популярности майнинга. Это послужило причиной резкого роста цен на акции производителя видеокарт — компании NVIDIA. Акции росли до осени 2018 года, но затем случился обвал, с лагом в полгода после обвала на рынке криптовалют. Если вы решаете участвовать в хайпе — участвуйте, но с пониманием, что ажиотажный рост может быстро закончиться.

Бывает и так, что компания сама по себе популярна, но ее акции еще не торгуются публично. И когда она объявляет об IPO, то акции сразу становятся востребованными. Вспомним Xiaomi — известного китайского производителя смартфонов. С его популярностью было легко провести road show и завоевать высокий спрос на бумаги, несмотря на риски назревающей торговой войны между Китаем и США. В июле 2018 года акции взлетели в цене почти на 40%, но в следующие двенадцать месяцев потеряли половину стоимости. Популярность — не залог роста цен на бумаги эмитента. Нужно учитывать многие факторы, в том числе и геополитику.

Спрос на бумаги крупного известного эмитента становится высоким и когда он находится на грани банкротства. Да, будущее не вполне понятно, но его считают too big to fail. Из-за финансовых трудностей бумаги сильно проседают в цене, инвесторы рассчитывают скупить подешевевшие активы в надежде на восстановление. Вспомним, какой был спрос на бумаги банка «Открытие» накануне санации или на акции «Трансаэро» в надежде на ее спасение. В июне 2008 года Merrill Lynch рекомендовала покупать акции Lehman Brothers. Очень трудно определить, когда эмитент действительно окажется «слишком большим», а когда он все же рухнет.

Похожая ситуация может возникнуть и когда компания оказывается в центре серьезных неприятностей, и это получает огласку. Как, например, в случае с продажей бизнеса Сергеем Галицким — спрос на акции «Магнита» был огромным. Похожие ситуации складывались после аварии на шахте «Мир» АЛРОСА, санкций против «Русала», авиакатастроф Boeing и Superjet 100. Инвесторы ажиотажно скупали бумаги компаний в ожидании их восстановления. Но акции «Аэрофлота» после авиакатастрофы в Шереметьево восстановились довольно быстро, а Boeing и «Магнит» так и не вернулись к докризисным уровням. Стоит ли делать ставку на подобные идеи? Да, но с пониманием, что диверсификация жизненно необходима, а восстановление может занять не один год.

Эффект в перечисленных ситуациях может усиливаться за счет активности финансовых посредников, которые зачастую акцентируют на них внимание, преподнося как возможность уверенного заработка. А если организатором выпуска выступает компания, которая имеет либо активных продавцов, либо существенный маркетинговый бюджет, то массовую популярность могут получить и бумаги любого безвестного эмитента.

В любом случае — ажиотажный спрос на бумагу не означает, что именно она принесет прибыль инвестору. Не поддавайтесь эмоциям, действуйте с холодной головой и не забывайте о диверсификации портфеля.

Наталья Смирнова, независимый консультант по инвестициям