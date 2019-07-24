Ипотечная централизация

В условиях бурного развития ипотечного рынка кредитные организации открывают специализированные центры для проведения сделок в этом сегменте. За счет этого банки рассчитывают улучшить скорость и качество обслуживания клиентов.

После роста процентных ставок по ипотеке на рынке вновь наметилась нисходящая динамика, обусловленная снижением ключевой ставки Центральным банком. Если ситуация в экономике продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом, то регулятор не исключает дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Согласно прогнозу аналитиков «Дом.РФ», ставки по ипотеке перестанут быть двузначными и опустятся до уровня ниже 10%, что повысит доступность этого продукта для населения.

На фоне высокого спроса на жилищное кредитование банки делают ставку на развитие специализированных центров ипотечного кредитования. Это позволяет им конкурировать за заемщиков за счет не только цены, но и качества обслуживания. При получении кредита сервис имеет для клиента не менее принципиальное значение, чем размер ставки, поясняет директор по развитию ипотечных продаж Альфа-банка Карина Кучерук. Для расширения клиентской аудитории и наращивания доли рынка кредитная организации недавно открыла в Петербурге первый ипотечный центр, расположенный на Малом проспекте Петроградской стороны. В дальнейшем Альфа-банк рассматривает возможность запуска в городе еще одного аналогичного отделения, в котором можно будет решить все вопросы, связанные с получением и обслуживанием ипотечного кредита

«Срок одобрения ипотечных кредитов у всех банков примерно одинаков, тогда как сделать процесс проведения сделок быстрым и комфортным удается не всем. Если не разделять розничных и ипотечных клиентов, то эта процедура может затянуться на несколько часов», – подчеркивает Карина Кучерук. Ипотечный клиент остается на обслуживании на продолжительный срок, поэтому важно, чтобы он имел качественное обслуживание, удобство платежей, заказа справок, досрочного погашения в течение и не уходил из банка из-за небольшой разницы в ставке, указывает она.

«Специализированные центры, которые создаются для ипотечного кредитования, будут способствовать повышению профессионализма в плане подготовки документов, в том числе для регистрации сделок, – полагает начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Санкт-Петербургу Наталья Душкина. – Когда ипотечные операции сосредоточены в одном месте, это сокращает сроки и упрощает для граждан получение кредитов, а также использование услуг на рынке недвижимости».

Ежедневно Альфа-банк рассчитывает совершать от трех до семи сделок и каждый месяц выдавать жилищные кредиты на сумму в 1 млрд рублей. Рост спроса на ипотеку будет обеспечен потребностью населения улучшить свои жилищные условия и приобретением жилья с инвестиционными целями, говорит Карина Кучерук. По ее словам, до конца года Альфа-банк намерен войти в топ-3 крупнейших игроков на ипотечном рынке Петербурга.

АО «Альфа-Банк»