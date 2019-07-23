Врио губернатора Липецкой области подал документы для регистрации на выборах главы региона

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов представил в облизбирком необходимый пакет документов для регистрации кандидатом на должность главы администрации региона. Об этом сообщили в самом облизбиркоме. Там уточнили, что господин Артамонов собрал 171 подпись в 19 муниципальных образованиях — 18 районах и городе Ельце. Он представил три кандидатуры на пост сенатора — депутата горсовета Липецка, гендиректора АО «Липецкий хладокомбинат» Александра Афанасьева, нынешнего сенатора, экс-главы региона Олега Королева и мэра облцентра Евгении Уваркиной.

Помимо господина Артамонова документы на выборы главы региона уже подали представитель «Справедливой России», депутат облсовета Лариса Ксенофонтова и кандидат от «Патриотов России», начальник Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России Андрей Григорьев. Они оба собрали в 18 муниципальных образованиях Липецкой области по 171 подписи.

Напомним, что претендентам на должность главы региона нужно собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 автографов депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах. Последний день подачи документов — 24 июля. Окончательный список кандидатов, чьи фамилии войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.

Подробнее о том, как потенциальные кандидаты на выборах главы Липецкой области проходят муниципальный фильтр, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов поборется с аграриями».

Мария Старикова