Пловчиха Ефимова завоевала серебро чемпионата мира

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брасом на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Она показала результат 1 минута 5,49 секунды.

Первое место заняла спортсменка из США Лилли Кинг (1.04,33), третье место — у итальянки Мартины Карраро (1.06,36).

В активе у сборной России девять золотых медалей, восемь серебряных и две бронзовые медали. В медальном зачете российские пловцы занимают второе место. На первом месте — Китай (16-10-3), на третьем — Австралия (4-2-4).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.