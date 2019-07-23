Минфин намерен вывести азартные игры из-под «регуляторной гильотины»

Министерство финансов считает, что деятельность по проведению азартных игр следует вывести из-под «регуляторной гильотины». Соответствующее предложение ведомство направило в аппарат правительства, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

Напомним, механизм «регуляторной гильотины» предполагает полный пересмотр обязательных требований к бизнесу и отсечение устаревших — такая ревизия должна быть завершена к 2021 году. В перечень первых участников программы попали 33 ведомства, из которых 21 госорган является регулятором во вверенной ему сфере контроля: это, например, МЧС, ФАС, а также органы, осуществляющие государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.

Минфин считает, что обязательные требования к организаторам азартных игр, в том числе в букмекерских конторах и тотализаторах, остаются актуальными. «Создание условий для развития бизнеса в сфере организации и проведения азартных игр, поддержка развития предпринимательской деятельности в указанной сфере, не является целью государственного правового регулирования данного вида деятельности»,— отмечается в письме ведомства.

Подробнее о механизме «регуляторной гильотины» — в материале “Ъ”.