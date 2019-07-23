Российский пловец Рылов завоевал серебро на чемпионате мира

Россиянин Евгений Рылов занял второе место на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Он показал результат 52,67 секунды.

Первое место занял пловец из Китая Сюй Цзяюй (52,43), третье место — у австралийца Митчелла Ларкина (52,77). Еще один российский спортсмен Климент Колесников занял девятое место.

В активе у сборной России девять золотых медалей, семь серебряных и две бронзовые медали. В медальном зачете российские пловцы занимают второе место. На первом месте — Китай (16-10-3), на третьем — Австралия (4-2-4).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.