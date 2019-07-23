Госдума приняла во втором чтении законопроект о «дачной амнистии»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, сообщается на сайте нижней палаты. Третье чтение назначено на 25 июля.

С поручением разработать соответствующий законопроект в апреле выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. В мае глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес документ в нижнюю палату парламента.

«Дачная амнистия» действовала с 2006 года и закончилась 1 марта 2019-го. Она предусматривала упрощенный порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства, построенные до 30 октября 2001 года. Однако до сих пор почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.

О том, почему россияне не регистрируют загородные дома, читайте в публикации “Ъ” «Дачи не предъявили документов».

Подробнее о том, как продлевали льготный режим, читайте в публикации “Ъ” «"Дачную амнистию" растянут еще на два года».