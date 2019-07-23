Проспект Энергетиков в Петербурге расширят к середине октября 2020 года

Власти Петербурга намерены расширить проспект Энергетиков в Красногвардейском районе города к 15 октября 2020 года. Соответствующий ответ на запрос депутата петербургского Заксобрания Надежды Тихоновой пришел из комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет о проблемном участке между Якорной и Магнитогорской улицами, где образуются большие заторы. При этом в КРТИ пояснили, что проспект Энергетиков будет расширен без строительства предполагавшегося ранее путепровода. Стоимость работ пока не определена из-за необходимости переустройства инженерных коммуникаций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном одобрили проект планировки и межевания территории под строительство продолжения Шуваловского проспекта от Камышовой до Планерной улицы в Приморском районе, где планируется построить новую развязку ЗСД.