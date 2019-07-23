В Пятигорске повредивший месторождение подрядчик продолжает работать с нарушениями

Подрядчик продолжает применять тяжелую спецтехнику при строительстве терренкура в Пятигорске, сообщает пресс-служба АО «Кавминкурортресурсы». Работы в первой зоне округа горно-санитарной охраны строители возобновили без согласования с недропользователем Пятигорского месторождения минеральных вод.

Сейчас в районе Музея каменных древностей на горе Горячей подрядчик прокладывает пешеходную дорожку с использованием бульдозера и бетономешалки. В зоне горно-санитарной охраны подобная деятельность запрещена.

«На территории первой зоны горно-санитарной охраны запрещается хозяйственная деятельность – за исключением работ по исследованию и использованию природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях», – приводит пресс-служба слова руководителя юридической службы АО «Кавминкурортресурсы» Михаила Елисеева.

Как ранее писал „Ъ-Юг“ , в июне при строительстве терренкура в Нагорном парке Пятигорска подрядчик применил экскаватор и разрыл склон горы. Тогда работы по благоустройству парка остановили до проведения комплексной экспертизы.

Недропользователь продолжает оценку ущерба, нанесенного месторождению.

Дарья Голякова