Toyota представила линейку роботов для Олимпийских игр 2020 года

Японская компания Toyota представила серию роботов, которые будут помогать в работе служебного персонала на Олимпийских и Паралимпийских играх летом 2020 года в Токио. Линейка была анонсирована в рамках «Робототехнического проекта Токио-2020», созданного организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Проект объединяет японское правительство, столичное правительство Токио, а также партнеров Игр вместе с экспертами в области робототехники.

Во главе линейки находятся два робота-талисмана — сине-белый Miraitowa, а также бело-розовый Someity. Работа талисманов будет заключаться в том, чтобы приветствовать спортсменов и гостей на официальных мероприятиях. Они смогут узнавать людей с помощью камеры, установленной на их головах, отвечать и поднимать руку для рукопожатия.

Робот-гуманоид T-HR3 сможет взаимодействовать с людьми, а также передавать изображения и звуки с мероприятий посетителям. Робот T-TR1 оснащен камерой на большом дисплее. Он предоставит людям, которые физически не способны присутствовать на Играх, возможность виртуально присутствовать и общаться с людьми на них.

Робот поддержки HSR (Human Support Robot) будет провожать зрителей до их места. На легкоатлетических мероприятиях такие роботы будут обслуживать более 1 тыс. зрителей, нуждающихся в помощи для передвижения.

Робот DSR (Delivery Support Robot) будет доставлять напитки и другие товары зрителям, если они закажут продукты через специальный планшет. Робот полевой поддержки FSR (Field Support Robot) будет перемещаться по полю автономно и поднимать брошенные объекты, такие как копья и метательные снаряды.

Toyota намерена продолжать использовать роботов для «поддержки жизнедеятельности человека и гармонии с людьми». С 2004 года компания разработала роботов, ориентированных на поддержку людей, которые не могут самостоятельно передвигаться, в том числе стареющего населения. По словам Нобухико Кога, главного директора исследовательского центра Toyota Frontier, «Toyota расширяет усилия в области робототехники, чтобы предоставить всем людям не только физическую свободу передвижения, но и виртуальную».

Евгений Федуненко