TechArt представил доработки для Porsche 718 Cayman и Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Cayman GTS by TechArt. Фото: TechArt

Porsche 718 Cayman GTS by TechArt. Фото: TechArt

Porsche 718 Cayman GTS by TechArt. Фото: TechArt

Автомобили получили новый аэродинамический обвес, который может быть выполнен из углепластика, и 21-дюймовые колесные диски TechArt Formula IV. Для спорткаров доступна заниженная на 30 мм подвеска и новая выхлопная система с регулируемым звучанием.

Новый блок управления двигателем позволил увеличить отдачу мотора у S-версий с 350 л.с. до 400 л.с., а у варианта GTS — с 365 л.с. до 415 л.с. Помимо технических доработок клиенты могут заказать переделку салона, выбрав любые сочетания материалов и цветов.

Напомним, предыдущим проектом TechArt стал 770-сильный спорткар TechArt GTstreet RS.