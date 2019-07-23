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TechArt представил доработки для Porsche 718 Cayman и Porsche 718 Boxster

Тюнинг-ателье TechArt представило фирменный тюнинг для спорткаров Porsche 718 — купе Cayman и родстера Boxster.

Автомобили получили новый аэродинамический обвес, который может быть выполнен из углепластика, и 21-дюймовые колесные диски TechArt Formula IV. Для спорткаров доступна заниженная на 30 мм подвеска и новая выхлопная система с регулируемым звучанием.

Новый блок управления двигателем позволил увеличить отдачу мотора у S-версий с 350 л.с. до 400 л.с., а у варианта GTS — с 365 л.с. до 415 л.с. Помимо технических доработок клиенты могут заказать переделку салона, выбрав любые сочетания материалов и цветов.

Напомним, предыдущим проектом TechArt стал 770-сильный спорткар TechArt GTstreet RS.

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