В ЗакСе предложили внести в список зеленых насаждений два новых объекта

Депутаты от фракции «Единой России» внесли на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования. В список ЗНОП предлагается включить территорию, расположенную восточнее д.116 по улице Савушкина в Невском районе города, а также увеличить площадь сквера между д.2/5 по улице Достоевского и д. 9/27 по Кузнечному переулку. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что очередные изменения в закон о зеленых насаждениях в марте этого года подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Среди внесенных в ЗНОП адресов, в частности, — два земельных участка площадью 2,5 га, расположенных в устье реки Смоленки.

Подробнее о рассмотрении закона в ЗакСе и предложенных поправках — в материале “Ъ-СПб” «"Единая Россия" поменяла мнение о зелени».