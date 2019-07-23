РСПП призвал проверить законность обысков в офисах «Рольфа»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал правоохранительные органы проверить законность обысков, проведенных в офисе автодилера «Рольф» 27 июня. «Претензии правоохранительных органов не связаны с текущей деятельностью компании "Рольф", однако происходящее может негативно отразиться на деятельности самого автодилера, являющегося крупнейшим налогоплательщиком в российском автомобильном бизнесе»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте РСПП.

Союз заявил, что основателю компании Сергею Петрову уже поступают предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством. РСПП также призвал выработать такие меры, которые препятствовали бы уголовно-процессуальному давлению на бизнесменов и позволяли бы решать вопросы без лишения свободы или возбуждения уголовного дела.

Чем известен Сергей Петров Читать далее

27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении господина Петрова (находится за границей). В офисах «Рольфа» прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. 28 июня под домашний арест заключили Анатолия Кайро.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «По делу "Рольфа" ответил следователь Скирденко».