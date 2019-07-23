С начала года в Воронежской области отмечен рост общего уровня преступности

За первые шесть месяцев нынешнего года в Воронежской области зафиксировано увеличение общего уровня преступности на 7,6% (с 14,3 до 15,4 тыс. преступлений). Об этом было заявлено 23 июля в ходе расширенного заседание коллегии прокуратуры региона, на котором подвели итоги работы ведомства за полугодие. По словам облпрокурора Николая Шишкина, с начала года сотрудниками ведомства выявлено свыше 33 тыс. нарушений закона, внесено 5 тыс. представлений об их устранении. Суды удовлетворили 1,8 тыс. исков прокуратуры о возмещении ущерба на общую сумму около 186 млн руб. По материалам прокурорских проверок инициировано возбуждение 155 уголовных дел.

С основным докладом в ходе мероприятия выступил первый заместитель облпрокурора Юрий Немкин. Он, в частности, отметил, что сумма задолженности по оплате труда в регионе в начале 2019-го достигала 122 млн руб. в девяти компаниях, но после внимание правоохранителей ее размер снизился до 37 млн руб. в шести организациях (три из них признаны банкротами). Участники местного рынка коммунальных услуг, как сообщил господин Немкин, задолжали поставщикам ресурсов уже более 1,27 млрд руб.

Зампрокурора также обратил внимание на существенный рост (на 20,4%) количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в регионе, в том числе против личности. При этом «общая раскрываемость криминальных деяний снизилась с 55 до 51,5%». «По-прежнему вызывает озабоченность оперативная обстановка в облцентре, где, раскрываемость остается низкой – 35,8%»,- добавил докладчик.

Также Юрий Немкин сообщил об активизации работы по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции: «Количество направленных исков увеличилось с 10 до 26, общая сумма заявленных требований - с 12 до 113 млн руб. Выявляемость преступлений коррупционной направленности осталась на уровне прошедшего года (206 против 204). Активизация деятельности УФСБ, ГУ МВД повлекла увеличение числа пресеченных преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, с 33 до 70». Как отметил господин Немкин, в первом полугодии прокуратуру области комплексно проверяли коллеги из Генеральной прокуратуры РФ. «Последний раз наша прокуратура комплексно проверялась еще в 1996 году. По всем направлениям оценки не ниже четверки по пятибальной шкале»,- заверил Юрий Немкин.

О том, почему Генпрокуратура могла так интересоваться состоянием дел в надзорном ведомстве Воронежской области, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь».

Владимир Зоркий