Служба скорой помощи Башкирии арендует транспорт с экипажами у АКБ и «Автотранскома»

ГБУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф» Башкирии отобрало две компании для предоставления в наем машин скорой помощи с водителями на срок до ноября 2021 года. Победителем трех аукционов с общей стоимостью контрактов 96 млн руб. стало ООО «АКБ» (на 67% принадлежит Полине Боруксон, на 33% генеральному директору группы «Башавтоком» Евгению Астафурову). Компания должна предоставить службе 15 автомобилей скорой помощи не позже 2019 года выпуска, оборудованные приспособлениями для фиксации носилок и кресел-носилок, навигатором, сейфом для временного хранения наркотических и психотропных веществ.

В двух других аукционах с общей стоимостью контрактов 56 млн руб. победило уфимское ООО «Автомобильная транспортная компания» (принадлежит Владиславу Голубятникову). По условиям контракта компания должна предоставить службе восемь машин с водителями также на срок до ноября 2021 года. Год назад водители скорой, нанятые «Автотранскомом», проводили кратковременную забастовку в знак протеста против перебоев с выплатой зарплаты.

Из пяти аукционов только один прошел на конкурентной основе — за контракт начальной стоимостью 32 млн руб. боролось пермское ООО «Новоскор», но уфимская «Автотранском» дала ниже цену. В других четырех аукционах контракты должны быть заключены с единственным участником.

Привлеченный на аутсорсинге транспорт служба планирует использовать для обслуживания деревни Алексеевка, сел Дмитриевка, Авдон и Булгаково в Уфимском районе, а также Центральной, Северной и Южной подстанций Уфы.

Работа автомобилей скорой помощи на условиях аутсорсинга в Уфе практикуется с 2012 года. В службе заявляли, что это позволяет существенно экономить на содержании и обслуживании транспорта.

ООО «АКБ», по данным kartoteka.ru, в 2017 году заключило с Республиканской станцией скорой помощи 14 госконтрактов на предоставление в наем машин с экипажем на сумму 6,67 млн руб.

ООО «Автотранском» за тот же период заключило со службой 28 контрактов на общую сумму 78,69 млн руб.

Как бастовали водители уфимской скорой, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Скорую помощь тормозят долги по зарплате»

Майя Иванова