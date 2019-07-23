Серебряный Дождь расскажет, как можно зарабатывать больше

25 июля радиостанция Серебряный Дождь, которая вещает на частоте 88,8 FM, запускает новую бизнес-программу "Деньги.PRO" о том, как и на чём зарабатывать деньги.

Ведущая проекта Ольга Новгородова — журналист, аналитик информационно-коммерческих структур и MBI по управлению персоналом. Вместе с гостями программы, среди которых будут бизнесмены, владельцы компаний, предприниматели, чиновники, экономисты, социологи, кадровики, производственники, представители налоговой службы и Роспотребнадзора, Ольга обсудит проблемы, с которыми сталкивается бизнес сегодня.

В публичной беседе ведущая и приглашенные эксперты постараются дать ответ на вопрос, который всех волнует — как заработать больше? Обсудят, какие законы нужно принять, чтобы облегчить работу бизнеса, как оптимизировать производство и сократить брак, когда необходима перестановка кадров, где срабатывают инвестиции и куда исчезают громкие стартапы.

«Деньги.PRO» — это возможность для действующих и будущих предпринимателей в прямом эфире задать вопрос человеку с опытом и получить полезный совет.

Программа выходит по понедельникам и четвергам вечером в 18:00 на частоте 88,8 FM и онлайн на сайте silver-ekb.ru