В Адыгее потерпел крушение вертолет МИ-2

Сегодня, 23 июля, в районе аула Панахес Тахтамукайского района Адыгеи потерпел крушение вертолет МИ-2. Следователи Южного СУТ СК РФ проводят доследственную проверку.

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, вертолет упал около 11 часов дня при проведении авиационно-химических работ. В результате крушения пострадал 41-летний пилот, который с телесными повреждениями госпитализирован в Энемскую районную больницу.

В настоящее время на место происшествия для проведения осмотра выехала следственная группа.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 21 июня 2019 года в станице Чамлыкской Лабинского района потерпел крушение вертолет МИ-2, который обрабатывал поля. Пилот погиб на месте. 2 августа 2018 года во время выполнения сельскохозяйственных работ по обработке полей в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района также потерпел крушение вертолет МИ-2. Пилот погиб.

Василий Хитрых